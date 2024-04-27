Як і будь-яка інша техніка, наші телефони можуть зламатися і тоді їх слід замінити на нові моделі.

Наші телефони з'єднують нас з нашими друзями, сім'єю та діловими партнерами, більшість наших найприємніших спогадів та важливої ​​інформації також зберігаються у наших гаджетах.

Ось основні ознаки, куди слід звернути увагу. Як зрозуміти, що смартфон скоро зламається:

Батарея швидко розряджається. Чи ви помічали, що з якоїсь причини заряд вашого телефону вже не триває так довго, як раніше? Це може бути не ваша уява.

Згодом акумулятор кожного смартфона розряджається. Як би прикро це не було, це нормально. Однак, якщо ви помітили, що акумулятор телефону швидко розряджається, навіть якщо ви майже не користуєтеся ним, ймовірно, криється основна проблема.

Це ознака того, що настав час купити заміну телефону.

Ваші кнопки чи екран перестають працювати. Дуже неприємно торкнутися екрана телефону і не отримати відповіді. Це може повністю підірвати вашу здатність використовувати його. Ця проблема може бути прямим результатом пошкодження екрана.

Телефон може бути занадто повільним у використанні.

Однак навіть якщо екран вашого телефону повністю не пошкоджений, ця проблема все одно може виникнути на старому телефоні. Важливі кнопки телефону, такі як кнопка гучності або живлення, також можуть перестати працювати правильно в міру старіння пристрою.

Закінчується місце для зберігання даних - це також одна з ознак, що телефон швидко зламається.

У вас є застаріла модель телефону. Плюси нового телефону з розширеними функціями та можливостями може стати вагомою причиною оновлення. Зрештою, кому хочеться застрягти у минулому?

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