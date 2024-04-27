Деякі програми Android и iPhone використовують додаткові дані для надсилання інформації, зібраної з телефону, тому важливо знати, як знайти вірус.

Використання даних просунутими шпигунськими програмами буде важко виявити, але програми нижчої якості зазвичай демонструють значне використання даних телефону .

Як знайти вірус на телефоні Android та iOS?

Існує велика, законна та процвітаюча індустрія, що займається стеженням за іншими людьми за допомогою шпигунських програм у телефоні. І деякі з цих програм є потужними.

Але, на щастя, більшість шпигунських програм можна знайти, якщо ви знаєте, що шукаєте.

Як виявити вірус на телефоні Android?

Виявити шпигунське програмне забезпечення або вірус на телефоні Android в деякому сенсі простіше, ніж намагатися викорінити його на інших типах пристроїв, оскільки операційна система з відкритим вихідним кодом.

Перевірте файли телефону. Шпигунське програмне забезпечення на Android можна знайти, переглядаючи файли вашого пристрою. Відкрийте «Установки Android» > «Програми» > «Керування програмами або запущеними службами» , і ви зможете знайти підозрілі файли.

Шукайте очевидні імена файлів. Хороші шпигунські програми зазвичай маскують імена файлів, щоб вони не виділялися, але іноді можуть містити такі терміни, як шпигун, монітор, скритність і т. д. З цієї причини деякі програми більш низької якості легко виявити.

Як виявити вірус на телефоні iPhone?

Якщо на iPhone встановлено шпигунське програмне забезпечення, швидше за все, воно зламана. Це обмежує ймовірність наявності на вашому iPhone шпигунського ПЗ. Але якщо ви використовуєте зламаний пристрій iOS, ці кроки можуть допомогти вам виявити шпигунське програмне забезпечення. У

Оновіть свій телефон. За винятком деяких найбільш сучасних шпигунських програм, оновлення може допомогти вам видалити шпигунське програмне забезпечення з iPhone — просто обов'язково зробіть резервну копію всіх важливих даних перед оновленням.

Використовуйте програмне забезпечення безпеки. Захистіть свій iPhone за допомогою спеціальної мобільної програми безпеки, яка допоможе запобігти зараженню вас шкідливими загрозами.

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