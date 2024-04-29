Дізнайтеся, як дізнатися, чи стежать вашим телефоном, і як це зупинити, якщо ви хочете захистити свою конфіденційність та спілкування.

Прослуховування та стеження за телефоном може статися з будь-ким, від політичних діячів до журналістів та звичайних людей.

Це може бути інформація про ваше особисте життя, ваш бізнес або посаду, а також інша конфіденційна інформація, наприклад, судова справа.

Як дізнатися, що за вашим мобільним телефоном стежать?

Є кілька очевидних ознак того, що хтось якимось чином стежить, прослуховує чи контролює ваш телефон.

Незвичайні звуки під час дзвінків. Якщо під час розмови у вашому телефоні долинають звуки, перешкоди або віддалені голоси, що клацають - це може бути ознакою того, що хтось за вами шпигує.

Зниження ємності акумулятора. Зменшення продуктивності акумулятора може вказувати на прослуховування мобільного телефону .

Телефон показує активність, коли він не використовується або телефон довго вимикається.

Перш ніж телефон вимкнеться, він повинен завершити обробку завдань, що залишилися.

Камери та мікрофони включаються випадковим чином.

Що робити, якщо ваш телефон прослуховується або за ним встановлено стеження?

Переведіть телефон у режим польоту.

Перезавантажте телефон у безпечному режимі.

Завантажте антивірус.

Якщо у вас є докази того, що хтось стежив за вашим телефоном – зверніться до правоохоронних органів.

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