Зростання цін на багато товарів є наслідком воєнних дій в Україні, що спричинило втрати для національної економіки.

Ціни на основні інгредієнти впали, але пасхальна випічка влетить в копієчку. Так, цьогоріч Великодній кошик подорожчає, адже навіть домашня випічка обійдеться у значну суму.

За даними Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", більшість інгредієнтів для паски пропонуються за зниженими цінами, однак вартість виготовлення паски залишається високою. Зокрема, для приготування випічки згідно з традиційним рецептом потрібно витратити 179,8 грн на кілограм, що на 5,8% більше, ніж минулого року (169,88 грн).

Це здорожчання здається нелогічним, адже ціни на основні компоненти, як яйця, цукор та пшеничне борошно, знизилися приблизно на 30%, 15% і 5% відповідно. Проте варто звернути увагу на зростання цін на інші інгредієнти: вершкове масло подорожчало на 16,4%, молоко — на 13,6%, дріжджі — на 9,6%, а родзинки — на 15,6%.

Також експерти зазначають, що зростання цін на багато товарів є наслідком військових дій в Україні, що спричинили втрати для національної економіки, скорочення виробництва, здорожчання енергоносіїв та ускладнення внутрішнього переміщення продукції.

Окрім того, ціни на деякі овочі, як білоголова капуста, поступово зростають, тоді як вартість картоплі за останній тиждень знизилася на 14%, що може свідчити про подальше здешевшання цього продукту.

Джерело: Інститут аграрної економіки.

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