Цены на основные ингредиенты упали, но пасхальная выпечка влетит в копеечку. Да, в этом году Пасхальная корзина подорожает, ведь даже домашняя выпечка обойдется в значительную сумму.

По данным Национального научного центра "Институт аграрной экономики", большинство ингредиентов для кулича предлагаются по сниженным ценам, однако стоимость изготовления кулича остается высокой. В частности, для приготовления выпечки согласно традиционному рецепту нужно потратить 179,8 грн на килограмм, что на 5,8% больше, чем в прошлом году (169,88 грн).

Это удорожание кажется нелогичным, ведь цены на основные компоненты, как яйца, сахар и пшеничную муку, снизились примерно на 30%, 15% и 5% соответственно. Однако следует обратить внимание на рост цен на другие ингредиенты: сливочное масло подорожало на 16,4%, молоко – на 13,6%, дрожжи – на 9,6%, а изюм – на 15,6%.

Также эксперты отмечают, что рост цен на многие товары является следствием военных действий в Украине, повлекших потери для национальной экономики, сокращение производства, удорожание энергоносителей и усложнение внутреннего перемещения продукции.

Кроме того, цены на некоторые овощи, как белокочанная капуста, постепенно растут, тогда как стоимость картофеля за последнюю неделю снизилась на 14%, что может свидетельствовать о дальнейшем удешевлении этого продукта.

Источник: Институт аграрной экономики.

Последние новости Украины:

Напомним, важный овощ борщового набора подешевел.

Как сообщала Politeka, в Украине выросли цены на популярные овощи, из которых готовят салаты.

Также Politeka писала, в Украине стремительно переписывают цены на популярный овощ.