Збільшення пенсії відбудеться після того, як відомості про сплату єдиного внеску за перший квартал 2024 року будуть зареєстровані.

Працюючі пенсіонери в Україні мають можливість отримати доплату за понаднормовий стаж. Цей перерахунок пенсійних виплат розпочався з 1 квітня, але збільшені виплати пенсій очікуються у червні. Про це повідомили у ПФУ.

Збільшення пенсії відбудеться після того, як відомості про сплату єдиного внеску за перший квартал 2024 року будуть зареєстровані в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування. Кінцевий термін подачі звітів – 10 травня, тому перерахунок і нарахування доплат за попередні місяці мають відбутися орієнтовно у червні, як інформує Пенсійний фонд України.

Пенсіонери зможуть отримати доплату, якщо мають не менше 24 місяців стажу, при цьому за кожен новий рік стажу доплата складатиме 23,61 гривні, що мінімально дає доплату у розмірі 47,22 гривні.

Щодо інших змін у червні, індексація чи додатковий перерахунок пенсій не плануються.

Проте, пенсіонери старше 70 років отримають збільшення пенсії завдяки віковим надбавкам, які наразі становлять 300 гривень для осіб від 70 до 74 років, 456 гривень для вікової категорії від 75 до 79 років, та 570 гривень для тих, кому 80 років та старше. Вікова надбавка надається пенсіонерам, чиї загальні пенсійні виплати не перевищують 10 340,35 гривні.

Останні новини України:

Нагадаємо, українці можуть недоотримати пенсію, як виправити ситуацію.

Як писала Politeka, індексації пенсій порадувала не всіх пенсіонерів.

Також Politeka повідомляла, кого з пенсіонерів чекає грошовий бонус та про яку допомогу йдеться.