Увеличение пенсии произойдет после того, как сведения об уплате единого взноса за первый квартал 2024 будут зарегистрированы .

Работающие пенсионеры в Украине могут получить доплату за сверхурочный стаж. Этот перерасчет пенсионных выплат начался с 1 апреля, но увеличенные выплаты пенсий ожидаются в июне. Об этом сообщили в ПФУ.

Увеличение пенсии произойдет после того, как сведения об уплате единого взноса за первый квартал 2024 будут зарегистрированы в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования. Конечный срок подачи отчетов – 10 мая, поэтому перерасчет и начисление доплат за предыдущие месяцы должны состояться ориентировочно в июне, как сообщает Пенсионный фонд Украины.

Пенсионеры смогут получить доплату, если имеют не менее 24 месяцев стажа, при этом за каждый новый год стажа доплата будет составлять 23,61 грн., что минимально дает доплату в размере 47,22 грн.

По другим изменениям в июне индексация или дополнительный перерасчет пенсий не планируются.

Тем не менее, пенсионеры старше 70 лет получат увеличение пенсии благодаря возрастным надбавкам, которые составляют 300 гривен для лиц от 70 до 74 лет, 456 гривен для возрастной категории от 75 до 79 лет, и 570 гривен для тех, кому 80 лет и старше. Возрастная надбавка предоставляется пенсионерам, общие пенсионные выплаты которых не превышают 10 340,35 гривны.

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