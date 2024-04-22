У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що введення штрафів за шум необхідне, адже шум порушує спокій громадян і спричиняє громадське невдоволення.

Україна може введе нові штрафи за порушення Правил дорожнього руху, зокрема за перевищення допустимого рівня шуму транспортними засобами, особливо мотоциклами. Відповідний законопроєкт №9564 подано до Верховної Ради.

Передбачається, що розмір штрафу становитиме 17 000 гривень, а за повторне порушення сума зросне до 34 000 гривень. Відповідний законопроєкт №9564 вже внесено до Верховної Ради та включено до порядку денного на початку лютого, що означає, що народні депутати зможуть розглянути його найближчим часом.

Згідно з проектом закону, за порушення правил шумового режиму передбачено застосування штрафів та можливе позбавлення посвідчення водія. Конкретно:

за перше порушення передбачено штраф у розмірі 17 000 гривень;

за повторне порушення передбачено штраф у розмірі 34 000 гривень і можливе позбавлення права на керування транспортним засобом на строк від 3 до 6 місяців.

Проте, існує можливість, що право на управління не буде позбавлене. Зокрема, у законопроєкті передбачено, що за повторне порушення можливе лише накладення штрафу без позбавлення прав.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що запровадження штрафів за шум від транспортних засобів викликано встановленням деякими водіями спеціального обладнання, яке різко підвищує рівень шуму двигунів.

Це порушує спокій громадян та спричиняє суспільне невдоволення. Ситуація стає особливо критичною під час воєнного стану, коли подібні шуми можуть бути сприйняті як звуки ворожих безпілотників, що створює ілюзію авіаційної та ракетної загрози, відволікаючи зусилля Збройних Сил та правоохоронних органів.

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