В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что введение штрафов за шум необходимо, ведь шум нарушает покой граждан и влечет за собой общественное недовольство.

Украина может ввести новые штрафы за нарушение Правил дорожного движения, в частности, за превышение допустимого уровня шума транспортными средствами, особенно мотоциклами. Соответствующий законопроект №9564 представлен в Верховную Раду.

Предполагается, что размер штрафа составит 17 000 гривен, а за повторное нарушение сумма вырастет до 34 000 гривен. Соответствующий законопроект №9564 уже внесен в Верховную Раду и включен в повестку дня в начале февраля, что означает, что народные депутаты смогут рассмотреть его в ближайшее время.

Согласно проекту закона, за нарушение правил шумового режима предусмотрено применение штрафов и возможное лишение водительского удостоверения. Конкретно:

за первое нарушение предусмотрен штраф в размере 17 000 гривен;

за повторное нарушение предусмотрен штраф в размере 34 000 гривен и возможно лишение права на управление транспортным средством сроком от 3 до 6 месяцев.

Однако существует возможность, что право на управление не будет лишено. В частности, в законопроекте предусмотрено, что за повторное нарушение возможно только наложение штрафа без лишения прав.

В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что введение штрафов за шум от транспортных средств вызвано установкой некоторыми водителями специального оборудования, резко повышающего уровень шума двигателей.

Это нарушает покой граждан и влечет за собой общественное недовольство. Ситуация становится особенно критической во время военного положения, когда подобные шумы могут быть восприняты как звуки враждебных беспилотников, что создает иллюзию авиационной и ракетной угрозы, отвлекая усилия Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

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