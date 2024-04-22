Електроенергія раптово зникла у понад 20 населених пунктах Полтавщини.
«Через сильні пориви вітру на Полтавщині виникли аварійні відключення електропостачання», - йдеться у терміновому попередженні Полтавської ОВА.
Нині тимчасово без світла близько 3,5 тисячі абонентів. Відключено 26 населених пунктів у Миргородській, Лохвицькій, Зіньківській, Диканській та Кобеляцькій громадах.
Також повідомляється, що йдуть відновлювальні роботи. До них залучено 18 аварійних бригад: 57 робітників та 20 одиниць техніки.
«Енергетики працюють, щоб якнайшвидше повернути світло в будинки людей», – запевнили в ОВА.
Додамо, раніше стало відомо, що газотурбінні електростанції незабаром покращать ситуацію зі світлом у Харкові.
Про це повідомили у Харківській ОВА:
"Очікуємо, що невдовзі до Харкова доставлять придбані газотурбінні електростанції, які допоможуть покращити ситуацію з дефіцитом електроенергії".
Також повідомлялося, що до Харкова прибули представники Данії, Естонії, Франції, Швеції та ООН.
Раніше в "Укренерго" попередили, що людей найближчими місяцями чекають графіки відключення світла.
Так, за словами голови "Укренерго" Володимира Кудрицького, відключатимуть світло у період ремонтних робіт, які вже ведуться, - навесні та влітку. Дефіцит планується покривати за рахунок імпорту електроенергії з ЄС, але за високих навантажень застосовуватимуться графіки відключень.
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