Электроэнергия внезапно исчезла в более чем 20 населенных пунктах Полтавщины.
«Из-за сильных порывов ветра на Полтавщине возникли аварийные отключения электроснабжения», - говорится в срочном предупреждении Полтавской ОВА.
В настоящее время временно без света около 3,5 тысяч абонентов. Отключены 26 населенных пунктов в Миргородской, Лохвицкой, Зиньковской, Диканской и Кобеляцкой общинах.
Также сообщается, что идут восстановительные работы. К ним привлечены 18 аварийных бригад: 57 рабочих и 20 единиц техники.
«Энергетики работают, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома людей», – заверили в ОВА.