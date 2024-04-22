В почти тридцати населенных пунктах произошло внезапное исчезновение электричества – без света остались тысячи человек.

Электроэнергия внезапно исчезла в более чем 20 населенных пунктах Полтавщины.

«Из-за сильных порывов ветра на Полтавщине возникли аварийные отключения электроснабжения», - говорится в срочном предупреждении Полтавской ОВА.

В настоящее время временно без света около 3,5 тысяч абонентов. Отключены 26 населенных пунктов в Миргородской, Лохвицкой, Зиньковской, Диканской и Кобеляцкой общинах.

Также сообщается, что идут восстановительные работы. К ним привлечены 18 аварийных бригад: 57 рабочих и 20 единиц техники.

«Энергетики работают, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома людей», – заверили в ОВА.