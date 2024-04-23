Якщо ви в певний момент не користуєтесь смартфонам активно, і він чомусь став гарячим, то це може бути ознакою злому або шкідливого програмного забезпечення, варто перевірити й інші важливі функції.

Щоденне використання смартфона для різних цілей, таких як інтернет-серфінг та покупки в онлайн-магазинах, підвищує ризик його злому. Навіть випадкове натискання на рекламний банер може призвести до витоку особистих даних, фінансів та інших цінних активів.

Ознаки злому смартфона:

Незрозуміла реклама у спливаючих вікнах: Поява на екрані рекламних банерів, зокрема, непристойного змісту, нерідко є ознакою злому, можливо, ви випадково натиснули зайві дозволи на сайтах і тепер ваш браузер піддається постійним рекламним «атакам».

Підвищене використання інтернет-трафіку: Раптове збільшення трафіку без вашої участі може вказувати на використання шкідливих програм.

Підвищена витрата батареї: Якщо телефон став сідати занадто швидко навіть без активного використання і ви впевнені, що ваші фонові процеси в порядку, можливо з вашим телефоном все ж таки щось не так.

Погана продуктивність: Якщо почалися «вильоти» та зависання програм, вашого браузера. Раптові перезавантаження вкладок варто перевірити пристрій. Таких помилок може побільшати.

Невідомі програми: Поява на пристрої програм, які ви не встановлювали, може свідчити про зло. Особливо, якщо недавно ви до цього точно чистили дані телефону.

Незвичайна активність у соціальних мережах: Дивні пости або повідомлення на вашому обліковому записі можуть вказувати на доступ зловмисників.

Перегрів пристрою: Хоча перегрів може бути викликаний різними факторами, злом може призвести до збільшення навантаження на систему.

Якщо ви виявили хоча б одну з цих ознак, рекомендується негайно вжити заходів щодо безпеки вашого пристрою:

Видаліть невідомі програми. Перевірте всі встановлені програми та видаліть ті, які викликають підозри.

Скануйте пристрій антивірусом. Використовуйте надійну антивірусну програму для виявлення та видалення шкідливого ПЗ.

Скиньте пристрій до заводських установок. Це дозволить видалити всі шкідливі програми, але перед цим зробіть резервну копію важливих даних.

Змініть паролі. Змініть паролі на своїх облікових записах, пов'язаних із пристроєм, щоб захистити особисті дані.

Інформуйте контакти. Повідомте друзів і сім'ю про можливий злам, щоб вони не ставали жертвами шахраїв, які надсилають підроблені повідомлення від вашого імені.

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