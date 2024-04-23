Ежедневное использование смартфона для различных целей, таких как интернет-серфинг и покупки в онлайн-магазинах, повышает риск его взлома. Даже случайное нажатие на рекламный баннер может привести к утечке личных данных, финансов и других ценных активов.
Признаки взлома смартфона:
Непонятная реклама во всплывающих окнах: Появление на экране рекламных баннеров, в частности, неприличного содержания, нередко является признаком взлома, возможно вы случайно нажали лишние разрешения на сайтах и теперь ваш браузер подвержен постоянным рекламным «атакам».
Повышенное использование интернет-трафика: Внезапное увеличение трафика без вашего участия может указывать на использование вредоносных приложений.
Повышенный расход батареи: Если телефон стал садиться слишком быстро даже без активного использования и вы уверены, что ваши фоновые процессы в порядке, возможно с вашим телефоном все же что-то не так.
Плохая производительность: Если начались «вылеты» и зависания приложений, вашего браузера. Внезапные перезагрузки вкладок, стоит проверить устройство. Таких ошибок может стать больше.
Неизвестные программы: Появление на устройстве приложений, которые вы не устанавливали, может свидетельствовать о взломе. Особенно, если недавно вы до этого точно чистили данные телефона.
Необычная активность в социальных сетях: Странные посты или сообщения на ваших аккаунтах могут указывать на доступ злоумышленников.
Перегрев устройства: Хотя перегрев может быть вызван различными факторами, взлом может привести к увеличенной нагрузке на систему.
Если вы обнаружили хотя бы один из этих признаков, рекомендуется немедленно принять меры по обеспечению безопасности вашего устройства:
Удалите неизвестные программы. Проверьте все установленные приложения и удалите те, которые вызывают подозрения.
Сканируйте устройство антивирусом. Используйте надежное антивирусное приложение для обнаружения и удаления вредоносного ПО.
Сбросьте устройство до заводских настроек. Это позволит удалить все вредоносные программы, но перед этим сделайте резервную копию важных данных.
Измените пароли. Измените пароли на своих аккаунтах, связанных с устройством, чтобы защитить личные данные.
Информируйте контакты. Сообщите друзьям и семье о возможном взломе, чтобы они не становились жертвами мошенников, отправляющих поддельные сообщения от вашего имени.
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