Для тих, чия пенсія була нижчою за мінімальний поріг, було нараховано спеціальну надбавку, забезпечуючи гарантований мінімальний розмір пенсії.

Незважаючи на економічні труднощі, пенсійні виплати в Україні продовжують збільшуватись завдяки процесу індексації, хоча зростання інфляції частково понижує реальне збільшення пенсій. Про це повідомили у ПФУ.

З початком 2024 року середній розмір пенсії в Україні виріс на 9,6% і тепер складає 5 743,27 гривні. Загалом, пенсійні виплати зросли на 505,02 гривні, тоді як інфляція з січня склала 1,2%. Кількість пенсіонерів зменшилася на 361 832 особи, і зараз виплати отримує 10 154 705 громадян.

Мінімальна пенсія становить 2 361 гривню, а максимальна — 23 610 гривень. Цьогорічна індексація пенсій в Україні пройшла з індексом 7,96% і торкнулась більш ніж 10 мільйонів осіб. З них:

9,5 мільйонів цивільних пенсіонерів;

596 тисяч осіб із силових структур;

97,8 тисяч осіб, які стали інвалідами або серйозно захворіли через аварію на ЧАЕС.

Мінімальне збільшення пенсій варіювалось від 100 гривень, а максимальне досягало 1500 гривень. Тим не менш, не всі категорії пенсіонерів відчули на собі ефекти індексації:

Особи, які вийшли на пенсію упродовж останніх трьох років;

Особи з високими пенсіями, такі як прокурори та судді;

Громадяни з пенсіями, що не досягають мінімального розміру.

Для тих, чия пенсія була нижчою за мінімальний поріг, було нараховано спеціальну надбавку, забезпечуючи гарантований мінімальний розмір пенсії. Під час індексації ця надбавка скасовується, оскільки сама пенсія зростає до встановленого мінімуму завдяки індексації.

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