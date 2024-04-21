Для тех, чья пенсия была ниже минимального порога, была начислена специальная надбавка, обеспечивая гарантированный минимальный размер пенсии.

Несмотря на экономические трудности, пенсионные выплаты в Украине продолжают увеличиваться благодаря процессу индексации, хотя рост инфляции отчасти снижает реальное увеличение пенсий. Об этом сообщили в ПФУ.

С началом 2024 средний размер пенсии в Украине вырос на 9,6% и теперь составляет 5 743,27 гривны. В целом, пенсионные выплаты выросли на 505,02 гривны, в то время как инфляция с января составила 1,2%. Количество пенсионеров уменьшилось на 361 832 человека, и сейчас выплаты получает 10 154 705 граждан.

Минимальная пенсия составляет 2 361 гривну, а максимальная – 23 610 гривен. Нынешняя индексация пенсий в Украине прошла с индексом 7,96% и затронула более 10 миллионов человек. Из них:

9,5 миллиона гражданских пенсионеров;

596 тысяч человек из силовых структур;

97,8 тысяч человек, ставших инвалидами или серьезно заболевших из-за аварии на ЧАЭС.

Минимальное увеличение пенсий варьировалось от 100 гривен, а максимально достигало 1500 гривен. Тем не менее, не все категории пенсионеров почувствовали на себе эффекты индексации:

Лица, вышедшие на пенсию за последние три года;

Лица с высокими пенсиями, такие как прокуроры и судьи;

Граждане с пенсиями, не достигающие минимального размера.

Для тех, чья пенсия была ниже минимального порога, была начислена специальная надбавка, обеспечивая гарантированный минимальный размер пенсии. При индексации эта надбавка отменяется, поскольку сама пенсия растет до установленного минимума благодаря индексации.

Последние новости Украины:

Напомним, украинцы могут недополучить пенсию, как поправить ситуацию.

Как писала Politeka, индексация пенсий порадовала не всех пенсионеров.

Также Politeka сообщала, кого из пенсионеров ждет денежный бонус и о какой помощи идет речь.