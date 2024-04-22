Ці програми становлять загрозу для безпеки даних і навіть для банківських рахунків, оскільки деякі програми можуть запросити доступ до логіну та паролю від інших ваших систем, зверніть увагу на такі програми.

Більшість фінансових мобільних програм, які використовують українці для відстеження своїх витрат, мають російське походження або були створені безпосередньо в Росії.

Як повідомив Артем Бородатюк, співзасновник Netpeak Group, ці програми успішно маскуються під міжнародні і досі залишаються популярними серед українських користувачів. Більше половини всіх установок в Україні припадає на програми, розроблені в країні-агресорі.

Дослідження Saldo Apps та аналітичного сервісу ASObot показало, що в App Store та Google Play є понад 1000 програм для обліку фінансів, приблизно 100 з яких популярні в Україні. З них 34 мають "російське коріння". Однак Радомір Новкович, CEO Saldo Apps, зазначає, що українці просто не знають про це.

Список російських додатків, якими краще не користуватися

Монеон

Менеджер грошей

Витрати ОК

Домашня бухгалтерія

Гаманець: фінанси

MoneyFlow

Zenmoney

CoinKeeper

MoneyPro

CoinKeeper 3

Важко

Скарбничка

1 Гроші

Трекер бюджету

Простіший витрата

Журнал витрат

З початку березня 2022 року в Україні було зроблено 700 000 установок цих програм, що принесло російським розробникам 250 000 доларів. Таким чином, користувачі неусвідомлено фінансують державу-терориста, не знаючи про це.

Ці програми вимагають дозволу на використання особистих даних користувачів. Згідно з федеральним законом "Про персональні дані", персональні дані російських користувачів повинні зберігатися на території Росії та оброблятися федеральними органами влади. Таким чином, інформація про користувачів може передаватися до ФСБ.

Якщо російські розробники не виділили окремі сервери за межами Росії для зберігання даних українців, це означає, що дії українських користувачів фіксуються на території Росії. Це становить загрозу для безпеки даних і навіть для банківських рахунків, оскільки деякі програми можуть запросити доступ до логіну та паролю від банківської програми Приват24.

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