Большинство финансовых мобильных приложений, которые используют украинцы для отслеживания своих расходов, имеют российское происхождение или были созданы непосредственно в России.
Как сообщил Артем Бородатюк, соучредитель Netpeak Group, эти приложения успешно маскируются под международные и до сих пор остаются популярными среди украинских пользователей. Более половины всех установок в Украине приходится на приложения, разработанные в стране-агрессоре.
Исследование Saldo Apps и аналитического сервиса ASObot показало, что в App Store и Google Play есть более 1000 приложений для учета финансов, примерно 100 из которых популярны в Украине. Из них 34 имеют "российские корни". Однако Радомир Новкович, CEO Saldo Apps, отмечает, что украинцы просто не осведомлены об этом.
Список российских приложений, которыми лучше не пользоваться
- Moneon
- Money Manager
- Expenses OK
- Home Bookkeeping
- Кошелек: финансы
- MoneyFlow
- Zenmoney
- CoinKeeper
- MoneyPro
- CoinKeeper 3
- Тяжеловато
- MoneyBox
- 1Money
- Трекер бюджета
- Simpler Expense
- Журнал расходов
С начала марта 2022 года в Украине было сделано 700 000 установок этих приложений, что принесло российским разработчикам 250 000 долларов. Таким образом, пользователи неосознанно финансируют государство-террориста, не зная об этом.
Эти приложения запрашивают разрешение на использование личных данных пользователей. Согласно федеральному закону "О персональных данных", персональные данные российских пользователей должны храниться на территории России и обрабатываться федеральными органами власти. Таким образом, информация о пользователях может передаваться в ФСБ.
Если российские разработчики не выделили отдельные серверы за пределами россии для хранения данных украинцев, это означает, что действия украинских пользователей фиксируются на территории россии. Это представляет угрозу для безопасности данных и даже для банковских счетов, так как некоторые приложения могут запросить доступ к логину и паролю от банковского приложения Приват24.
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