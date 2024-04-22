Эти приложения представляют угрозу для безопасности данных и даже для банковских счетов, так как некоторые приложения могут запросить доступ к логину и паролю от других ваших систем, обратите внимание на такие приложения.

Большинство финансовых мобильных приложений, которые используют украинцы для отслеживания своих расходов, имеют российское происхождение или были созданы непосредственно в России.

Как сообщил Артем Бородатюк, соучредитель Netpeak Group, эти приложения успешно маскируются под международные и до сих пор остаются популярными среди украинских пользователей. Более половины всех установок в Украине приходится на приложения, разработанные в стране-агрессоре.

Исследование Saldo Apps и аналитического сервиса ASObot показало, что в App Store и Google Play есть более 1000 приложений для учета финансов, примерно 100 из которых популярны в Украине. Из них 34 имеют "российские корни". Однако Радомир Новкович, CEO Saldo Apps, отмечает, что украинцы просто не осведомлены об этом.

Список российских приложений, которыми лучше не пользоваться

Moneon

Money Manager

Expenses OK

Home Bookkeeping

Кошелек: финансы

MoneyFlow

Zenmoney

CoinKeeper

MoneyPro

CoinKeeper 3

Тяжеловато

MoneyBox

1Money

Трекер бюджета

Simpler Expense

Журнал расходов

С начала марта 2022 года в Украине было сделано 700 000 установок этих приложений, что принесло российским разработчикам 250 000 долларов. Таким образом, пользователи неосознанно финансируют государство-террориста, не зная об этом.

Эти приложения запрашивают разрешение на использование личных данных пользователей. Согласно федеральному закону "О персональных данных", персональные данные российских пользователей должны храниться на территории России и обрабатываться федеральными органами власти. Таким образом, информация о пользователях может передаваться в ФСБ.

Если российские разработчики не выделили отдельные серверы за пределами россии для хранения данных украинцев, это означает, что действия украинских пользователей фиксируются на территории россии. Это представляет угрозу для безопасности данных и даже для банковских счетов, так как некоторые приложения могут запросить доступ к логину и паролю от банковского приложения Приват24.

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