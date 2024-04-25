Програма камери телефону показує чорний екран або не робить фотографії - на щастя, є безліч простих рішень цієї непростої ситуації.

Швидше за все, це пов'язано з програмними збоями або певними параметрами вашого телефону .

Ось що робити, якщо камера телефону не працює.

Простий чорний екран виправлення камери телефону. Якщо камера відображає чорний екран або не працює, перезапустіть програму.

Перейдіть до режиму відео та поверніться до режиму фотозйомки. Переконайтеся, що ваші програми камери мають дозвіл у налаштуваннях. Оновіть та перезавантажте телефон.

Перевірте налаштування дозволів телефону.

Переконайтеся, що ваші програми мають доступ до камери. Цей дозвіл можна контролювати у ваших налаштуваннях. Зробіть таке:

Відкрити налаштування .

Натисніть «Конфіденційність та безпека» .

Натисніть "Камера" .

Переконайтеся, що програму, яку ви використовуєте, увімкнено.

Зніміть чохол та аксесуари з телефону. Якщо у вас більший чохол, він може блокувати камеру. Як тільки його буде знято, перевірте камеру, зробивши знімок.

Скиньте всі настройки до заводських значень за промовчанням. Сюди входять налаштування мережі, налаштування конфіденційності, налаштування розташування та багато іншого. Ви можете зробити це, не стираючи дані, але про всяк випадок обов'язково зробіть резервну копію свого телефону.

Перевірте пам'ять місця зберігання даних на вашому телефоні. Якщо ви не можете змусити камеру працювати, вона може заблокуватися через брак місця для зберігання.

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