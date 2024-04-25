Приложение камеры телефона показывает черный экран или не делает фотографии - к счастью, есть множество простых решений этой непростой ситуации.

Скорее всего, это связано с программными сбоями или определенными настройками вашего телефона.

Вот что делать, если камера вашего телефона не работает.

Простые исправления черного экрана камеры телефона. Если камера вашего телефона показывает черный экран или не работает, перезапустите используемое приложение.

Переключитесь в режим видео и вернитесь в режим фото. Убедитесь, что у ваших приложений камеры есть разрешение в настройках. Обновите и перезагрузите телефон.

Проверьте настройки разрешений телефона.

Убедитесь, что у ваших приложений есть доступ к камере. Это разрешение можно контролировать в ваших настройках. Сделайте следующее:

Открыть настройки .

Нажмите «Конфиденциальность и безопасность» .

Нажмите «Камера» .

Убедитесь, что приложение, которое вы используете, включено.

Снимите чехол и аксессуары с телефона. Если у вас более объемный чехол, он может блокировать камеру. Как только он будет снят, проверьте камеру, сделав снимок.

Сбросьте все настройки к заводским значениям по умолчанию. Сюда входят настройки сети, настройки конфиденциальности, настройки местоположения и многое другое. Вы можете сделать это, не стирая данные, но на всякий случай обязательно сделайте резервную копию своего телефона.

Проверьте память места для хранения данных на вашем телефоне. Если вы не можете заставить камеру работать, она может заблокироваться из-за нехватки места для хранения.

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