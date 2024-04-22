Сучасні мобільні пристрої містять величезну кількість особистої та конфіденційної інформації, тому власники намагаються захистити їх за допомогою різних методів блокування. Однак, якщо ви забули свій PIN-код, не варто панікувати, тому що є прості способи розблокування.

Smart Lock

Smart Lock пропонує три способи розблокування:

  • Розпізнавання облич: пристрій розблокується після порівняння обличчя з фотографією.
  • Безпечний пристрій: пристрій розблокується, коли до нього підключається "довірений" пристрій Bluetooth.
  • Безпечне місце: пристрій розблокується, коли він знаходиться у визначеному безпечному місці.

Акумулятор

Низький рівень заряду може також допомогти розблокувати пристрій. Коли рівень заряду знизиться нижче 10%, з'явиться попередження на екрані. Натисніть на нього, потім перейдіть до розділу "Стан батареї" і натисніть кнопку "Назад", щоб вимкнути пароль.

Розблокування смартфона Apple

Зняти пароль із iPhone можна через iTunes. Для цього:

  • Активуйте режим DFU на iPhone.
  • Підключіть пристрій до комп'ютера та запустіть iTunes.
  • Виберіть "Відновити" та встановіть свіжу версію iOS.
  • Після оновлення скиньте налаштування смартфона.

Ненадійні паролі

Деякі паролі є ненадійними і мають бути змінені:

  • Прості поєднання чисел та літер (наприклад, 123456, qwerty).
  • Використання імені, прізвища або телефонного номера в паролі.
  • Пароль, що складається лише з літер або цифр і коротший від п'яти символів.
  • Популярні скорочення або однакові символи (наприклад, 222222).

Рекомендується періодично змінювати паролі та не використовувати той самий пароль для різних сайтів. Найбезпечніший пароль повинен складатися з не менше ніж 8 символів і включати різні типи символів (літери різного регістру, цифри і додаткові символи).

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