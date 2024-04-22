Є кілька простих способів, як розблокувати телефон і не нашкодити особистим даним, якщо ви забули пароль: використовуйте один із наведених методів, щоб вирішити проблему.

Сучасні мобільні пристрої містять величезну кількість особистої та конфіденційної інформації, тому власники намагаються захистити їх за допомогою різних методів блокування. Однак, якщо ви забули свій PIN-код, не варто панікувати, тому що є прості способи розблокування.

Smart Lock

Smart Lock пропонує три способи розблокування:

Розпізнавання облич: пристрій розблокується після порівняння обличчя з фотографією.

пристрій розблокується після порівняння обличчя з фотографією. Безпечний пристрій: пристрій розблокується, коли до нього підключається "довірений" пристрій Bluetooth.

пристрій розблокується, коли до нього підключається "довірений" пристрій Bluetooth. Безпечне місце: пристрій розблокується, коли він знаходиться у визначеному безпечному місці.

Акумулятор

Низький рівень заряду може також допомогти розблокувати пристрій. Коли рівень заряду знизиться нижче 10%, з'явиться попередження на екрані. Натисніть на нього, потім перейдіть до розділу "Стан батареї" і натисніть кнопку "Назад", щоб вимкнути пароль.

Розблокування смартфона Apple

Зняти пароль із iPhone можна через iTunes. Для цього:

Активуйте режим DFU на iPhone.

Підключіть пристрій до комп'ютера та запустіть iTunes.

Виберіть "Відновити" та встановіть свіжу версію iOS.

Після оновлення скиньте налаштування смартфона.

Ненадійні паролі

Деякі паролі є ненадійними і мають бути змінені:

Прості поєднання чисел та літер (наприклад, 123456, qwerty).

Використання імені, прізвища або телефонного номера в паролі.

Пароль, що складається лише з літер або цифр і коротший від п'яти символів.

Популярні скорочення або однакові символи (наприклад, 222222).

Рекомендується періодично змінювати паролі та не використовувати той самий пароль для різних сайтів. Найбезпечніший пароль повинен складатися з не менше ніж 8 символів і включати різні типи символів (літери різного регістру, цифри і додаткові символи).

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