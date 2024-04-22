Современные мобильные устройства содержат огромное количество личной и конфиденциальной информации, поэтому владельцы стараются защитить их с помощью различных методов блокировки. Однако, если вы забыли свой PIN-код, не стоит паниковать, так как существуют простые способы разблокировки.
Smart Lock
Smart Lock предлагает три способа разблокировки:
- Распознавание лиц: устройство разблокируется после сравнения лица с фотографией.
- Безопасное устройство: устройство разблокируется, когда к нему подключается "доверенное" Bluetooth-устройство.
- Безопасное место: устройство разблокируется, когда оно находится в заранее определенном безопасном месте.
Батарея
Низкий уровень заряда также может помочь разблокировать устройство. Когда уровень заряда опустится ниже 10%, появится предупреждение на экране. Нажмите на него, затем перейдите в раздел "Состояние батареи" и нажмите кнопку "Назад", чтобы отключить пароль.
Разблокировка смартфона Apple
Снять пароль с iPhone можно через iTunes. Для этого:
- Активируйте режим DFU на iPhone.
- Подключите устройство к компьютеру и запустите iTunes.
- Выберите "Восстановить" и установите свежую версию iOS.
- После завершения обновления сбросьте настройки смартфона.
Ненадежные пароли
Некоторые пароли являются ненадежными и должны быть изменены:
- Простые сочетания чисел и букв (например, 123456, qwerty).
- Использование имени, фамилии или номера телефона в пароле.
- Пароль, состоящий только из букв или цифр и короче пяти символов.
- Популярные сокращения или одинаковые символы (например, 222222).
Рекомендуется периодически изменять пароли и не использовать один и тот же пароль для разных сайтов. Самый безопасный пароль должен состоять из не менее чем 8 символов и включать в себя различные типы символов (буквы разного регистра, цифры и дополнительные символы).
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