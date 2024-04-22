Більшість нав'язливих рекламних банерів у телефоні просто дратують та відволікають, а інші можуть бути небезпечними.

Дізнайтеся, як видалити спливну рекламу на вашому телефоні , щоб ви могли насолоджуватися більш плавним та безпечним переглядом сторінок.

Найпростіший спосіб — встановити спеціальний додаток для блокування реклами на телефоні, який допоможе автоматично блокувати спливаючі вікна.

Як позбутися нав'язливої ​​реклами на телефонах Android?

Якщо вам набридли спливаючі вікна з рекламою на телефонах Android, хороша новина полягає в тому, що спливаючі вікна та інші типи спам-реклами можна легко заблокувати, просто змінивши налаштування браузера.

Ось як позбутися нав'язливої ​​реклами в телефонах з Google Chrome для Android:

Відкрийте програму браузера Chrome на телефоні, торкніться піктограми з трьома точками праворуч від адресного рядка та виберіть «Установки» в меню.

Натисніть «Налаштування сайту» , потім виберіть «Спливаючі вікна та перенаправлення» . Нарешті, відключіть спливаючі вікна та перенаправлення.

Якщо ви продовжуєте отримувати набридливу рекламу навіть після того, як заблокували спливаючі вікна на телефонах Android через Chrome, ваш телефон був зламаний або він заражений шкідливим ПЗ.

І пам'ятайте, що цей метод видаляє нав'язливу рекламу.

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