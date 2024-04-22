Узнайте, как удалить всплывающую рекламу на вашем телефоне, чтобы вы могли наслаждаться более плавным и безопасным просмотром страниц.
Самый простой способ — установить специальное приложение для блокировки рекламы на телефоне, которое поможет автоматически блокировать всплывающие окна.
Как избавиться от навязчивой рекламы на телефонах Android?
Если вам надоели всплывающие окна с рекламой на телефонах Android, хорошая новость заключается в том, что всплывающие окна и другие типы спам-рекламы можно легко заблокировать, просто изменив настройки браузера.
Вот как избавиться от навязчивой рекламы в телефонах с Google Chrome для Android:
Откройте приложение браузера Chrome на телефоне, коснитесь значка с тремя точками справа от адресной строки и выберите «Настройки» в меню.
Нажмите «Настройки сайта» , затем выберите «Всплывающие окна и перенаправления» . Наконец, отключите всплывающие окна и перенаправления.
Если вы продолжаете получать надоедливую рекламу даже после того, как заблокировали всплывающие окна на телефонах Android через Chrome, возможно, ваш телефон был взломан или он заражен вредоносным ПО.
И помните, что этот метод удаляет только всплывающую навязчивую рекламу.
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