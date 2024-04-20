Міністерство енергетики та Національна комісія вивчають можливість перегляду тарифів на електроенергію з метою відновлення енергосистеми після обстрілів.

Уряд висловив необхідність у збільшенні тарифу на електроенергію для населення так, щоб він відповідав вартості її виробництва, оскільки потрібні кошти на відновлення пошкодженої енергосистеми, завданої російськими діями.

Про це повідомив Олексій Кучеренко, перший заступник голови комітету Верховної ради з енергетики та житлово-комунальних послуг.

Кучеренко відзначив, що в даний момент державний бюджет не має достатньо коштів для компенсації цієї різниці, а раніше цей дефіцит фінансувався за рахунок бізнесу, що зараз не може витримати таке навантаження.

"Із моїх розрахунків з листа уряду слідує, що собівартість (електроенергії – ред.) 3,5 гривні. Зараз продають по 2,64. От я боюся, що зараз уряд буде доводити до цієї собівартості. Я логіку таку розумію. Ще раз хочу сказати, мені це не подобається, але так само я думаю, 99% людей. Але я розумію енергетиків, Енергоатом, Укргідроенерго, руйнування, витрати всі й так далі, і тому подібне", – заявив він.

Він також наголосив, що це рішення про підвищення тарифів вимушене і не популярне, але обґрунтоване необхідністю відновлення енергетичної інфраструктури, яка зазнала руйнувань.

Попередньо було заявлено, що Міністерство енергетики та Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, вивчають можливість перегляду тарифів з метою відновлення енергосистеми після обстрілів.

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