Министерство энергетики и Национальная комиссия изучают возможность пересмотра тарифов на электроэнергию для восстановления энергосистемы после обстрелов.

Правительство выразило необходимость в увеличении тарифа на электроэнергию для населения так, чтобы оно соответствовало стоимости ее производства, поскольку нужны средства на восстановление поврежденной энергосистемы, причиненной российскими действиями.

Об этом сообщил Алексей Кучеренко, первый заместитель председателя комитета Верховной рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам.

Кучеренко отметил, что в данный момент у госбюджета нет достаточно средств для компенсации этой разницы, а ранее этот дефицит финансировался за счет бизнеса, что сейчас не может выдержать такую ​​нагрузку.

"Из моих расчетов из письма правительства следует, что себестоимость (электроэнергии – ред.) 3,5 гривны. Сейчас продают по 2,64. Вот я боюсь, что сейчас правительство будет доводить до этой себестоимости. Я логику такую ​​понимаю. Еще раз хочу сказать, мне это не нравится, но так же я думаю, 99% людей. Но я понимаю энергетиков, Энергоатом, Укргидроэнерго, разрушение, расходы все и так далее, и тому подобное", – заявил он.

Он также подчеркнул, что это решение о повышении тарифов вынужденное и не популярное, но обоснованное необходимостью восстановления разрушающейся энергетической инфраструктуры.

Предварительно было заявлено, что Министерство энергетики и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, изучают возможность пересмотра тарифов с целью восстановления энергосистемы после обстрелов.

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