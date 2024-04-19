У 2022 році вони не змогли переглянути тарифи, хоча втрати від водопостачання та водовідведення становили понад 5 мільйонів гривень.

В Україні уряд майже рік тому заборонив Нацкомісії з держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП) підвищувати тарифи на водопостачання та водовідведення. Проте ця заборона не охоплює водоканали у невеликих містах, і тому у деяких з них вартість послуг зросла майже на 40%.

Наприклад, у місті Прилуки Чернігівської області вартість централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів місцевого комунального підприємства "Прилукитепловодопостачання" зросла на 14,46 гривні (на 37%). Ці нові тарифи були затверджені на засіданні виконкому 16 квітня.

У 2022 році вони не змогли переглянути тарифи, хоча втрати від водопостачання та водовідведення становили понад 5 мільйонів гривень, але вдалося скомпенсувати їх за рахунок інших джерел прибутку. Однак у 2023 році, за умов введення воєнного стану та рекомендацій НКРЕКП, ця ситуація вже була недопустимою, що призвело до коригування тарифів.

Згідно з новими тарифами, вартість водопостачання зросте з 13,55 до 19,88 гривні (на 46%), а водовідведення — з 24,67 до 32,80 гривні (на 32%), загальна сума становитиме 52,68 гривні замість 38,22 гривні.

Також варто відзначити, що в інших міста, зокрема у Ніжині діє тариф 63,84 гривні за 1 метр кубічний водопостачання та водовідведення, у Чернігові — 44,74 гривні.

Джерело: Суспільне.

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