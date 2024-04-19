В 2022 году они не смогли пересмотреть тарифы, хотя потери от водоснабжения и водоотвода составили более 5 миллионов гривен.

В Украине правительство почти год назад запретило Нацкомиссии по госрегулированию в сферах энергетики и компуслуг (НКРЭКУ) повышать тарифы на водоснабжение и водоотвод. Тем не менее, этот запрет не охватывает водоканалы в небольших городах, и поэтому в некоторых из них стоимость услуг выросла почти на 40%.

К примеру, в городе Прилуки Черниговской области стоимость централизованного водоснабжения и водоотведения для потребителей местного коммунального предприятия "Прилукитепловодоснабжения" выросла на 14,46 гривны (на 37%). Эти тарифы были утверждены на заседании исполкома 16 апреля.

В 2022 году они не смогли пересмотреть тарифы, хотя потери от водоснабжения и водоотведения составили более 5 миллионов гривен, но удалось компенсировать их за счет других источников прибыли. Однако в 2023 году, при условии введения военного положения и рекомендаций НКРЭКУ, эта ситуация уже была недопустимой, что привело к корректировке тарифов.

Согласно новым тарифам стоимость водоснабжения вырастет с 13,55 до 19,88 гривны (на 46%), а водоотвод — с 24,67 до 32,80 гривны (на 32%), общая сумма будет составлять 52,68 гривны вместо 38 ,22 гривны.

Также стоит отметить, что в других городах, в частности в Нежине, действует тариф 63,84 гривны за 1 метр кубический водоснабжения и водоотведения, в Чернигове — 44,74 гривны.

Источник: Суспільне.

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