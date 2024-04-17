Щоб уникнути неточностей у платіжках за комуналку, користувачам потрібно не тільки своєчасно передавати показання приладів обліку.

Щоб уникнути неточностей у квитанціях за комуналку, користувачам потрібно не тільки своєчасно передавати показання приладів обліку, а й проводити їхню регулярну перевірку щонайменше раз на чотири роки. Про це повідомив Комунальний концерн "Центр комунального сервісу".

Детальну інформацію про періодичність перевірки можна знайти у технічному паспорті приладу або у документі про його останню повірку. За словами представників комунальних служб, недбалість до таких перевірок може призвести до визнання показань лічильника недійсними, що позначиться на обрахунках у платіжках.

Якщо повірка лічильника не проводиться вчасно, прилад може бути виключений з абонентського обліку. Це означає, що постачальники послуг не зможуть використовувати його показання для нарахувань. У такому випадку, нарахування за спожиті послуги визначаються за альтернативними методами.

Якщо у будинку є загальнобудинковий лічильник, використовуються його показання. У протилежному випадку застосовуються норми споживання, що зазвичай призводить до більших витрат для споживачів.

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