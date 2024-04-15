З 1 травня 2024 року може відбутися підвищення тарифу на електрику для населення, досягаючи близько 3,5 грн за 1 кВт-год. Про це повідомив Олег Попенко, засновник ГО "Спілка споживачів комунальних послуг", у своєму Telegram-акаунті. Так експерт прокоментував нещодавню заяву голови комітету Ради з енергетики Андрія Геруса, який сказав, що тариф на електрику піднімуть, проте не до ринкової вартості.

Герус зауважив, що наразі не визначено точну вартість електроенергії для населення. Проте ціна буде нижчою за ринкову, оскільки вона становить надто велике навантаження для споживачів. Уряд шукає джерела фінансування для ремонту обладнання, постраждалого внаслідок ворожих обстрілів.

"На нормальній, не політизованій мові це означає, що тариф піднімуть до рівня 3,5 грн за кВт-год", - пояснив Попенко.

Експерт підкреслив, що разом з підвищенням вартості електроенергії зростатиме і тариф на обслуговування багатоквартирних будинків, у середньому на 10-15%. Це означає, що середня українська родина сплатить на 300-600 грн більше за комунальні послуги, якщо тариф на електрику підвищиться до 3,5 грн за кВт-год з 1 травня.

Наразі вартість електроенергії для населення становить 2,64 грн за кВт-год. Уряд заморозив перегляд тарифів на опалювальний сезон, але з 1 травня вони можуть бути переглянуті.

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