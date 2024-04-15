Эксперт подчеркнул, что вместе с повышением стоимости будет расти и тариф на обслуживание многоквартирных домов украинцев.

С 1 мая 2024 может произойти повышение тарифа на электричество для населения, достигая около 3,5 грн за 1 кВт-ч. Об этом сообщил Олег Попенко, основатель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг", в своем Telegram-аккаунте. Так эксперт прокомментировал недавнее заявление председателя комитета Совета по энергетике Андрея Геруса, сказавшего, что тариф на электричество поднимут, однако не до рыночной стоимости.

Герус отметил, что пока не определена точная стоимость электроэнергии для населения. Однако цена будет ниже рыночной, поскольку она составляет слишком большую нагрузку для потребителей. Правительство ищет источники финансирования для ремонта оборудования, пострадавшего в результате вражеских обстрелов.

"На нормальном, не политизированном языке это означает, что тариф поднимут до уровня 3,5 грн за кВт-ч", – пояснил Попенко.

Эксперт подчеркнул, что вместе с повышением стоимости электроэнергии будет расти и тариф на обслуживание многоквартирных домов в среднем на 10-15%. Это означает, что средняя украинская семья оплатит на 300-600 грн больше коммунальных услуг, если тариф на электричество повысится до 3,5 грн за кВт-ч с 1 мая.

Стоимость электроэнергии для населения составляет 2,64 грн за кВт-ч. Правительство заморозило пересмотр тарифов на отопительный сезон, но с 1 мая они могут быть пересмотрены.

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