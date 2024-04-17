Чтобы избежать неточностей в платежках за коммуналку, пользователям нужно не только своевременно передавать показания приборов учета.

Чтобы избежать неточностей в квитанциях за коммуналку, пользователям нужно не только своевременно передавать показания приборов учета, но и проводить их регулярную проверку по меньшей мере раз в четыре года. Об этом сообщил Коммунальный концерн "Центр коммунального сервиса".

Подробную информацию о периодичности проверки можно найти в техническом паспорте прибора или в документе о его последней поверке. По словам представителей коммунальных служб, халатность таких проверок может привести к признанию показаний счетчика недействительными, что скажется на расчетах в платежках.

Если поверка счетчика не производится в срок, прибор может быть выключен из абонентского учета. Это означает, что поставщики услуг не могут использовать его показания для начислений. В таком случае начисления за потребленные услуги определяются по альтернативным методам.

Если у дома есть общедомовой счетчик, используются его показания. В противном случае применяются нормы потребления, что обычно приводит к большим затратам для потребителей.

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