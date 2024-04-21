Важливо пам'ятати, що безпека пристрою залежить від правильного вибору та встановлення додатків, тому потрібно стежити за тим, що і коли ви встановлюєте, щоб не нашкодити телефону.

З розвитком мобільних технологій та доступністю мільйонів додатків для смартфонів, користувачі Android та iPhone стикаються з ризиком встановлення небезпечних додатків, які можуть загрожувати безпеці даних та пристроїв. Для уникнення цього ризику експерти рекомендують видалити певні додатки з Android та iPhone, щоб звільнити місце та покращити продуктивність пристроїв.

Наприклад, Facebook має погану репутацію щодо витоків даних та споживання ресурсів пристроєм. Якщо ви рідко використовуєте цю соціальну мережу, видаліть програму та використовуйте мобільну версію її. Також TikTok викликає побоювання безпеки даних, тому, якщо ви більше не користуєтеся цією платформою, слід видалити цю програму.

Програми для очищення та оптимізації, як правило, не потрібні на нових телефону, так як Android сам працює на продуктивність, і ці програми можуть лише уповільнити пристрій та збирати ваші дані.

Додатки, завантажені зі сторонніх джерел, становлять загрозу безпеці пристрою. Переконайтеся, що всі програми завантажені з Google Play Store і видаліть ті, які не відповідають цим програмам.

Якщо у вас є додатки, що давно не запускаються, видаліть їх, щоб звільнити місце на внутрішньому сховищі пристрою.

Також слід звертати увагу на ігри з великим обсягом даних, які займають багато місця на пристрої. Якщо ви не граєте в них, видаліть місце для звільнення.

Щоб захистити телефон, дотримуйтесь правил безпеки під час встановлення програм. Встановлюйте лише перевірені програми з офіційних джерел, оновлюйте пристрій та використовуйте надійне антивірусне програмне забезпечення.

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