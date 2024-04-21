Важно помнить, что безопасность вашего устройства зависит от правильного выбора и установки приложений, поэтому нужно следить за тем, что и когда вы устанавливаете, дабы не навредить телефону.

С развитием мобильных технологий и доступностью миллионов приложений для смартфонов, пользователи Android и iPhone сталкиваются с риском установки опасных приложений, которые могут угрожать безопасности данных и устройств. Для избежания этого риска эксперты рекомендуют удалить определенные программы с Android и iPhone, чтобы освободить место и улучшить производительность устройств.

Например, Facebook имеет плохую репутацию по утечкам данных и потреблению ресурсов устройством. Если вы редко используете эту социальную сеть, удалите приложение и используйте мобильную версию его. Также, TikTok вызывает опасения безопасности данных, поэтому, если вы больше не пользуетесь этой платформой, следует удалить это приложение.

Программы для очистки и оптимизации, как правило, не требуются на новых телефона, так как Android сам работает на производительность, и эти приложения могут только замедлить устройство и собирать ваши данные.

Приложения, загруженные из посторонних источников, представляют угрозу безопасности устройства. Убедитесь, что все приложения загружены из Google Play Store и удалите те, которые этим не соответствуют.

Если у вас есть давно не запускаемые программы, удалите их, чтобы освободить место на внутреннем хранилище устройства.

Также следует обращать внимание на игры с большим объемом данных, которые занимают много места на устройстве. Если вы не играете в них, удалите для освобождения места.

Чтобы защитить свой телефон, следуйте правилам безопасности при установке приложений. Устанавливайте только проверенные программы из официальных источников, обновляйте устройство и используйте надежное антивирусное программное обеспечение.

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