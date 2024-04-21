Згодом телефони Android стають набором непотрібних програм, містять помилки і починають набагато повільніше працювати, проте ви можете вирішити цю проблему самостійно, прискоривши смартфон.

З віком телефони можуть почати працювати гірше і швидше розряджатися. Обидві проблеми можна вирішити певною мірою. Енергію можна заощаджувати кількома способами.

Що стосується повільної роботи та гальмування, згодом швидкість і плавність роботи телефону можуть погіршитися, але деякі недоліки можна виправити. Телефони мають безліч причин втрати продуктивності.

Запуск багатьох програм одночасно на телефоні Android може призвести до проблем з продуктивністю. Переключення між програмами часто потребує багато оперативної пам'яті, що може викликати повільну роботу, коли інші програми знаходяться у фоновому режимі.

Часто користувачі не знають, скільки програм встановлено на їхньому телефоні. Програми можуть бути встановлені або завантажені та не видалені. Важкі програми також можуть уповільнити роботу телефону, якщо не вистачає оперативної пам'яті. Серед них, наприклад Facebook.

Щоб вирішити цю проблему, потрібно видалити зайві програми та встановити легкі версії. Також користувачі часто не видаляють резервні копії файлів та дублі фотографій та відео. Щоб вирішити цю проблему, можна перемістити дані до хмарного сховища та очистити кеш. CCleaner та Avast можуть допомогти звільнити місце.

Для більш сучасних телефонів оновлення потрібні, тому що вони виправляють недоліки. Однак застарілий телефон може стати ще повільнішим після оновлення.

Згодом телефони Android стають набором непотрібних програм. Ці програми, що не використовуються, займають місце в пам'яті і оновлюються автоматично без необхідності, займаючи пам'ять і навантажуючи систему.

Апаратне забезпечення телефону Android потребує оптимальної температури та регулярного чищення для кращої роботи. Ігри часто призводять до перегріву телефону, а різкі зміни температури також впливають на продуктивність процесора з часом. Зниження швидкості може спричинити накопичення пилу або конденсату.

Смартфони Android використовують флеш-пам'ять NAND, тому що це швидко та дешево. Згодом якість пам'яті може погіршитися.

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