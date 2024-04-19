Українські пенсіонери мають право на додаткові надбавки до пенсії, серед яких є доплата за вік. Втім, є обмеження за максимальною сумою пенсії, після досягнення якої ці доплати не надаються. Про це повідомляється у ПФУ.
Пенсіонерам автоматично нараховують доплату до пенсій після досягнення 70-річного віку. Так, від 70 до 74 років вони отримують щомісяця додаткові 300 гривень. Віком від 75 до 79 років розмір доплати збільшується до 456 гривень, а після досягнення 80 років – до 570 гривень щомісяця.
Доплата до пенсій в розмірі 300 гривень виплачується з дня досягнення пенсіонером 70 років і не залежить від виду пенсії, страхового стажу чи факту працевлаштування пенсіонера. Проте, цю доплату виплачують за умови, що загальний розмір пенсії, з урахуванням всіх надбавок і доплат, не перевищує 10 340 гривень.
Крім цього, існують доплати до пенсії за стан здоров'я. Пенсіонери, які стикаються з серйозним погіршенням здоров'я, мають право на додаткову надбавку до пенсій. Для цього необхідно:
- Отримувати пенсію за віком;
- Бути віком 80 років або старше;
- Проживати самостійно, без сталої опіки з боку інших;
- Мати потребу в сторонньому догляді через свій стан здоров'я, що має бути підтверджено документально.
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