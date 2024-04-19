Доплата до пенсій у розмірі 300 гривень сплачується з дня досягнення пенсіонером 70 років, проте цю доплату виплачують за умови.

Українські пенсіонери мають право на додаткові надбавки до пенсії, серед яких є доплата за вік. Втім, є обмеження за максимальною сумою пенсії, після досягнення якої ці доплати не надаються. Про це повідомляється у ПФУ.

Пенсіонерам автоматично нараховують доплату до пенсій після досягнення 70-річного віку. Так, від 70 до 74 років вони отримують щомісяця додаткові 300 гривень. Віком від 75 до 79 років розмір доплати збільшується до 456 гривень, а після досягнення 80 років – до 570 гривень щомісяця.

Ці доплати до пенсій не сумуються. Коли пенсіонер досягає наступного вікового порогу, розмір доплати просто збільшується до наступної встановленої суми. Наприклад, коли пенсіонер досягає 75 років, його доплата зростає з 300 до 456 гривень, а не додається до попередньої.

Доплата до пенсій в розмірі 300 гривень виплачується з дня досягнення пенсіонером 70 років і не залежить від виду пенсії, страхового стажу чи факту працевлаштування пенсіонера. Проте, цю доплату виплачують за умови, що загальний розмір пенсії, з урахуванням всіх надбавок і доплат, не перевищує 10 340 гривень.

Крім цього, існують доплати до пенсії за стан здоров'я. Пенсіонери, які стикаються з серйозним погіршенням здоров'я, мають право на додаткову надбавку до пенсій. Для цього необхідно:

Отримувати пенсію за віком;

Бути віком 80 років або старше;

Проживати самостійно, без сталої опіки з боку інших;

Мати потребу в сторонньому догляді через свій стан здоров'я, що має бути підтверджено документально.

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