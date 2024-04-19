Доплата к пенсиям в размере 300 гривен выплачивается со дня достижения пенсионером 70 лет, однако эту доплату выплачивают при условии.

Украинские пенсионеры имеют право на дополнительные надбавки к пенсии, среди которых есть доплата за возраст. Впрочем, есть ограничения по максимальной сумме пенсии, по достижении которой эти доплаты не предоставляются. Об этом сообщается в ПФУ.

Пенсионерам автоматически начисляют доплату к пенсиям после достижения 70-летнего возраста. Так, от 70 до 74 лет они получают ежемесячно дополнительные 300 гривен. В возрасте от 75 до 79 лет размер доплаты увеличивается до 456 гривен, а по достижении 80 лет – до 570 гривен ежемесячно.

Эти доплаты к пенсиям не суммируются. Когда пенсионер достигает следующего возрастного порога, размер доплаты попросту увеличивается до следующей установленной суммы. Например, когда пенсионер достигает 75 лет, его доплата растет с 300 до 456 гривен, а не прибавляется к предыдущей.

Доплата к пенсиям в размере 300 гривен выплачивается со дня достижения пенсионером 70 лет и не зависит от вида пенсии, страхового стажа или факта трудоустройства пенсионера. Однако эту доплату выплачивают при условии, что общий размер пенсии, с учетом всех надбавок и доплат, не превышает 10 340 гривен.

Кроме того, существуют доплаты к пенсии за состояние здоровья. Пенсионеры, сталкивающиеся с серьезным ухудшением здоровья, имеют право на дополнительную прибавку к пенсиям. Для этого необходимо:

Получать пенсию по возрасту;

Быть в возрасте 80 лет или старше;

Проживать самостоятельно, без постоянной опеки со стороны других;

Нуждаться в постороннем уходе из-за своего состояния здоровья, которое должно быть подтверждено документально.

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