Украинские пенсионеры имеют право на дополнительные надбавки к пенсии, среди которых есть доплата за возраст. Впрочем, есть ограничения по максимальной сумме пенсии, по достижении которой эти доплаты не предоставляются. Об этом сообщается в ПФУ.
Пенсионерам автоматически начисляют доплату к пенсиям после достижения 70-летнего возраста. Так, от 70 до 74 лет они получают ежемесячно дополнительные 300 гривен. В возрасте от 75 до 79 лет размер доплаты увеличивается до 456 гривен, а по достижении 80 лет – до 570 гривен ежемесячно.
Доплата к пенсиям в размере 300 гривен выплачивается со дня достижения пенсионером 70 лет и не зависит от вида пенсии, страхового стажа или факта трудоустройства пенсионера. Однако эту доплату выплачивают при условии, что общий размер пенсии, с учетом всех надбавок и доплат, не превышает 10 340 гривен.
Кроме того, существуют доплаты к пенсии за состояние здоровья. Пенсионеры, сталкивающиеся с серьезным ухудшением здоровья, имеют право на дополнительную прибавку к пенсиям. Для этого необходимо:
- Получать пенсию по возрасту;
- Быть в возрасте 80 лет или старше;
- Проживать самостоятельно, без постоянной опеки со стороны других;
- Нуждаться в постороннем уходе из-за своего состояния здоровья, которое должно быть подтверждено документально.
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