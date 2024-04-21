Багато програм можуть споживати трафік навіть у фоновому режимі, влаштуйте ревізію та видаліть старі, непотрібні програми, що гальмують роботу пристрою та інтернету, ви можете помітно прискорити телефон.

Смартфон завжди є під рукою і є основним джерелом виходу в інтернет для більшості людей. Тому важливо знати основні способи збільшення швидкості інтернету на телефоні, щоб мати можливість користуватися всесвітньою мережею максимально комфортно і оперативно.

Як прискорити мобільний інтернет на Android:

У нових моделях смартфонів 4G є стандартом та активовано за замовчуванням. Однак у старих телефонах може бути заданий формат 3G, який відрізняється нижчою швидкістю передачі. Тому, якщо у вас стара модель смартфона, необхідно зайти в налаштування та вручну вибрати новий формат підключення.

Багато програм можуть використовувати трафік навіть у фоновому режимі. Влаштуйте ревізію та видаліть старі, непотрібні програми, що гальмують роботу пристрою та інтернету.

Частина браузерів має спрощений режим, у якому відбувається стиснення сторінок збільшення швидкості їх завантаження. У більшості випадків ви навіть не помітите різницю, лише на частині сайтів може знизитися якість зображень або зникнути деякі елементи.

Багато популярних програм мають полегшені, Lite версії. За рахунок більш простого дизайну та функціоналу вони дозволяють досягати хороших показників продуктивності та збільшення швидкості інтернету.

Згодом кожен додаток накопичує багато зайвих даних, які можуть впливати на швидкість його роботи. Час від часу проводьте очищення кешу, щоб пришвидшити інтернет на Android.

Окрім очищення кеша, важливо також іноді перезавантажувати телефон, оскільки при дуже довгій безперервній роботі він може почати гальмувати.

Існує низка програм, які можуть збільшити швидкість інтернету за рахунок більш оптимального використання всіх процесів. Проте думки користувачів щодо них розходяться. Деяким вони справді допомагають, тоді як іншим можуть навпаки гальмувати з'єднання. Спробуйте встановити подібну програму і перевірте, як вона запрацює саме у вас.

Хоча зараз мобільна мережа поширена дуже широко навіть у найвіддаленіших селах, все одно в деяких місцях зв'язок може бути гіршим — у під'їздах, ліфтах, деяких частинах квартир тощо. Перш ніж скаржитися на поганий інтернет, спробуйте вибратися на відкриту ділянку і перевірити швидкість там.

Якщо жодна з перелічених порад не принесла потрібного результату, поговоріть зі своїм провайдером з приводу того, як покращити мобільний інтернет, перейшовши на швидший тарифний план.

Якщо не допомогла навіть зміна тарифу, справа може полягати у самому телефоні. Як і будь-яка інша техніка, згодом смартфон застаріває та починає працювати гірше. Можливо, варто подумати про зміну пристрою, а не про збільшення швидкості мобільного інтернету.

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