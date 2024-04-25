Експерти закликають не хвилюватися, адже є кілька способів відновити віддалені повідомлення на телефоні.

Завдяки можливості обмінюватися фотографіями, відео, голосовими нотатками, файлами та багатьом іншим через програму "Повідомлення" на телефонах iPhone воно може швидко накопичити багато місця.

Особливо якщо, як і більшість з нас, ви вирішите не видаляти свої повідомлення в телефоні після певного періоду часу.

Щоб полегшити керування локальним сховищем та резервними копіями iCloud, рекомендується час від часу видаляти старі повідомлення та вкладення телефону.

Але що станеться, якщо ви захопитеся і зрештою видаліть важливий текст під час масового чищення телефону?

Як відновити видалені повідомлення в iPhone за допомогою iCloud?

Якщо ви коли-небудь створювали резервну копію свого телефону iPhone в iCloud, ви зможете відновити будь-які повідомлення, які були на вашому iPhone під час резервного копіювання.

Увімкнення цієї функції в меню «Налаштування» iPhone синхронізує повідомлення на всіх ваших пристроях, які використовують один і той же Apple ID. Дійсно, дуже зручно, якщо ви використовуєте кілька пристроїв iOS.

Як відновити видалені повідомлення у телефоні за допомогою iTunes/Finder?

Якщо у вас включені повідомлення iCloud, можна спробувати такий варіант.

По-перше, ви можете спробувати відновити видалені текстові повідомлення за допомогою резервної копії iTunes (або Finder у MacOS Catalina або пізнішої версії). Найчастіше це найкращий спосіб.

Якщо ви не відключили опцію автоматичної синхронізації в iTunes, резервна копія вашого телефону iPhone повинна створюватися щоразу, коли ви синхронізуєте його з ПК або Mac.

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