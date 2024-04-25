Завдяки можливості обмінюватися фотографіями, відео, голосовими нотатками, файлами та багатьом іншим через програму "Повідомлення" на телефонах iPhone воно може швидко накопичити багато місця.
Особливо якщо, як і більшість з нас, ви вирішите не видаляти свої повідомлення в телефоні після певного періоду часу.
Щоб полегшити керування локальним сховищем та резервними копіями iCloud, рекомендується час від часу видаляти старі повідомлення та вкладення телефону.
Але що станеться, якщо ви захопитеся і зрештою видаліть важливий текст під час масового чищення телефону?
Як відновити видалені повідомлення в iPhone за допомогою iCloud?
Якщо ви коли-небудь створювали резервну копію свого телефону iPhone в iCloud, ви зможете відновити будь-які повідомлення, які були на вашому iPhone під час резервного копіювання.
Увімкнення цієї функції в меню «Налаштування» iPhone синхронізує повідомлення на всіх ваших пристроях, які використовують один і той же Apple ID. Дійсно, дуже зручно, якщо ви використовуєте кілька пристроїв iOS.
Як відновити видалені повідомлення у телефоні за допомогою iTunes/Finder?
Якщо у вас включені повідомлення iCloud, можна спробувати такий варіант.
По-перше, ви можете спробувати відновити видалені текстові повідомлення за допомогою резервної копії iTunes (або Finder у MacOS Catalina або пізнішої версії). Найчастіше це найкращий спосіб.
Якщо ви не відключили опцію автоматичної синхронізації в iTunes, резервна копія вашого телефону iPhone повинна створюватися щоразу, коли ви синхронізуєте його з ПК або Mac.
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