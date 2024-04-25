Эксперты призывают не волноваться, ведь существует несколько способов восстановить удаленные сообщения на телефоне.

Благодаря возможности обмениваться фотографиями, видео, голосовыми заметками, файлами и многим другим через приложение «Сообщения» на телефонах iPhone оно может быстро накопить много места.

Особенно если, как и большинство из нас, вы решите не удалять свои сообщения в телефоне по истечении определенного периода времени.

Чтобы облегчить управление локальным хранилищем и резервными копиями iCloud, рекомендуется время от времени удалять старые сообщения и вложения в телефоне.

Но что произойдет, если вы увлечетесь и в конечном итоге удалите важный текст во время массовой чистки телефона?

Как восстановить удаленные сообщения в телефонах iPhone с помощью iCloud?

Если вы когда-либо создавали резервную копию своего телефона iPhone в iCloud, вы сможете восстановить любые сообщения, которые находились на вашем iPhone во время резервного копирования.

Включение этой функции в меню «Настройки» вашего iPhone синхронизирует сообщения на всех ваших устройствах, которые используют один и тот же Apple ID. Действительно очень удобно, если вы используете несколько устройств iOS.

Как восстановить удаленные сообщения в телефоне с помощью iTunes/Finder?

Если у вас включены сообщения iCloud, можно попробовать еще такой вариант.

Во-первых, вы можете попробовать восстановить удаленные текстовые сообщения с помощью резервной копии iTunes (или Finder в macOS Catalina или более поздней версии). Зачастую это лучший способ.

Если вы не отключили опцию автоматической синхронизации в iTunes, резервная копия вашего телефона iPhone должна создаваться каждый раз, когда вы синхронизируете его с ПК или Mac.

Читайте также:

Как убрать навязчивую рекламу на смартфоне Xiaomi: эффективные способы.

Как понять, что ваш телефон прослушивают: назван лучший способ защиты.

Как ускорить работу старого телефона: самые действенные лайфхаки.