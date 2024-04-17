Большинство из нас пользуются телефоном по несколько часов в день, поэтому имеет смысл хранить на нем все, что для вас важно.

Однако это означает, что память вашего телефона может быстро заполниться, в наши дни большинство устройств имеют как минимум 128 ГБ памяти, но некоторые по-прежнему предлагают 64 ГБ или даже меньше.

Большую часть этого объема занимает сам Android, поэтому вы можете обнаружить, что у вас на телефоне почти исчерпана емкость или вы получите страшное предупреждение о нехватке памяти.

К счастью, есть несколько простых шагов, которые вы можете выполнить, чтобы освободить значительное количество места на вашем телефоне Android и таким образом ускорить телефон.

1. Переместите фотографии и видео в облачное хранилище телефона. Возможно, это единственный пункт в этом списке, который окажет большее влияние, чем любой другой. Фотографии и видео занимают огромное количество места, и чем больше их будет, тем меньше вероятность, что вам захочется их перебирать.

2. Переместите данные телефона на Google Диск. Поскольку вы используете телефон под управлением операционной системы, принадлежащей Google, имеет смысл использовать и другие инструменты облачного хранения данных Google.

3. Удалить медиафайлы в мессенжерах телефонов. Запретить WhatsApp сохранять фотографии и видео на телефон достаточно просто . Однако знаете ли вы, что он также хранит любые медиафайлы, которые вы отправляете, в самом приложении?

4. Удалите свои загрузки телефона. Все всегда забывают о загрузках, которые часто остаются в забытой папке еще долгое время после того, как они вам пригодились.

Читайте также:

Как убрать навязчивую рекламу на смартфоне Xiaomi: эффективные способы.

Как понять, что ваш телефон прослушивают: назван лучший способ защиты.

Как ускорить работу старого телефона: самые действенные лайфхаки.