Лучше проверить эти пункты сразу, чтобы убедиться, что батарея телефона еще может работать корректно и вы можете пользоваться смартфоном.

Если телефон разрядился и не включается даже после подключения к источнику питания, стоит провести предварительную диагностику самостоятельно. Рассмотрим наиболее распространенные причины отсутствия реакции устройства.

Некоторые проблемы можно устранить самостоятельно, без серьезных финансовых затрат. Проверьте работу зарядного устройства, подключив к нему аналогичный телефон. После этого следует обратить внимание на состояние батареи.

Извлеките батарею из устройства. В некоторых моделях для этого может потребоваться отвертка. Если батарея вздута, ее необходимо заменить на новую. Если батарея внешне цела, проверьте контакты - они должны быть чистыми, без признаков коррозии. Используйте мягкую ткань для очистки, но не используйте абразивные материалы или химические растворы.

Если батарея оказалась исправной, проверьте ее состояние. Для смартфонов Android можно набрать комбинацию ##4636## и нажать клавишу вызова, чтобы увидеть данные о состоянии батареи. Для iPhone можно использовать приложение Battery Pro, которое позволяет узнать характеристики батареи и процент износа.

Иногда помогает перезагрузка устройства. Процедура перезагрузки зависит от модели телефона, поэтому рекомендуется ознакомиться с инструкцией. После перезагрузки, если телефон не включается, можно попробовать сбросить заводские настройки.

Если проблема не решена, возможно, дело в съемном носителе (карте памяти или сим-карте). Попробуйте извлечь карту памяти или сим-карту и попробовать включить телефон без них.

Если телефон попал в воду, не пытайтесь включать его сразу. Устройство должно полностью высохнуть перед подключением к источнику питания.

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