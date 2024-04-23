Ресурсоємні програми, фонові процеси, нестача місця в постійній пам'яті, віруси на смартфоні та апаратний збій можуть стати причиною поганої роботи телефону, важливо одразу визначити головну проблему.

Операційна система Android має безліч переваг, починаючи з її повної безкоштовності для користувача і закінчуючи гнучким налаштуванням в досвідчених руках. Але є у неї і один великий недолік: при неправильному, неакуратному використанні пристрою на її основі починають відчутно гальмувати.

У результаті, куплений не більше ніж півроку тому, топовий смартфон починає працювати спочатку нарівні із середнячками, а потім і гірше.

На щастя, причини, через які це відбувається, вже давно не є таємницею. Вони включають ресурсомісткі програми, фонові процеси, нестачу місця в постійній пам'яті, віруси на смартфоні та апаратний збій.

Щоб позбутися постійних підгальмовувань смартфона, недостатньо виконати лише один пункт зі списку – якщо, звичайно, не йдеться про апаратний збій. У випадку з ним вам допоможе лише сервісний центр. Запідозрити проблеми в роботі системної плати можна, якщо незважаючи на всі вжиті заходи і навіть повне скидання, смартфон продовжує «тупити». При цьому девайси, що вийшли з ладу, також відчутно гріються і на порядок швидше витрачають ресурси акумулятора.

Ресурсоємні програми, фонові процеси, нестача місця в постійній пам'яті, віруси на смартфоні та апаратний збій – всі ці проблеми можна вирішити, якщо регулярно доглядати свій пристрій.

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