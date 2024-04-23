Операционная система Android обладает множеством достоинств, начиная с ее полной бесплатности для пользователя и заканчивая гибкой настройкой в опытных руках. Но есть у нее и один крупный недостаток: при неправильном, неаккуратном использовании устройства на ее основе начинают ощутимо тормозить.

В итоге, купленный не более, чем полгода назад, топовый смартфон начинает работать сначала наравне с середнячками, а потом и хуже.

К счастью, причины, по которым это происходит, уже давно не являются тайной. Они включают в себя ресурсоемкие приложения, фоновые процессы, недостаток места в постоянной памяти, вирусы на смартфоне и аппаратный сбой.

Чтобы избавиться от постоянных подтормаживаний смартфона, недостаточно выполнить только один пункт из списка – если, конечно, речь не идет об аппаратном сбое. В случае с ним вам поможет только сервисный центр. Заподозрить неполадки в работе системной платы можно, если несмотря на все предпринятые меры и даже полный сброс, смартфон продолжает «тупить». При этом вышедшие из строя девайсы также ощутимо греются и на порядок быстрее расходуют ресурсы аккумулятора.

Ресурсоемкие приложения, фоновые процессы, недостаток места в постоянной памяти, вирусы на смартфоне и аппаратный сбой – все эти проблемы можно решить, если регулярно ухаживать за своим устройством.

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