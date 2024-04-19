Існує велика кількість грошової допомоги, яка надається українцям. Стало відомо, що благодійний фонд "Помагаєм" реєструє переселенців з Мелітополя, які тепер проживають у Запоріжжі, для отримання грошової допомоги.

грошова допомога переселенцям

Критерії для отримання грошової допомоги від БФ "Помагаєм":

  • Сім'ї, чий житловий простір був зруйнований через воєнні дії;
  • Родини з одним з батьків та одним або кількома дітьми до 18 років;
  • Самотні особи старше 60 років, які опікуються дітьми до 18 років;
  • Родини, які втратили родичів під час війни;
  • Родини, що мають дітей з інвалідністю;
  • Сім'ї з вагітними жінками або жінками, які годують грудьми;
  • Опікунські, прийомні, патронатні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу;
  • Родини, що опікуються дітьми без батьків;
  • Багатодітні сім'ї;
  • Сім'ї військовослужбовців.

гроші

Для реєстрації на отримання грошової допомоги необхідно мати такі документи:

  • Паспорт;
  • Ідентифікаційний номер;
  • Довідку переселенця;
  • IBAN банківської карти голови сім'ї;
  • Свідоцтво про народження дітей;
  • Посвідчення інвалідності;
  • Посвідчення про багатодітну родину;
  • Документи, що підтверджують ваш статус.

Реєстрація на грошову допомогу відбудеться 23 квітня з 11:00 до 14:30 за адресою: проспект Соборний, 143, місто Запоріжжя. Рішення про виплату грошової допомоги прийматиме виключно БФ "Помагаєм".

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