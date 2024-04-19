Для реєстрації отримання грошової допомоги необхідно мати ряд документів, і навіть відповідати необхідним критеріям.

Існує велика кількість грошової допомоги, яка надається українцям. Стало відомо, що благодійний фонд "Помагаєм" реєструє переселенців з Мелітополя, які тепер проживають у Запоріжжі, для отримання грошової допомоги.

Критерії для отримання грошової допомоги від БФ "Помагаєм":

Сім'ї, чий житловий простір був зруйнований через воєнні дії;

Родини з одним з батьків та одним або кількома дітьми до 18 років;

Самотні особи старше 60 років, які опікуються дітьми до 18 років;

Родини, які втратили родичів під час війни;

Родини, що мають дітей з інвалідністю;

Сім'ї з вагітними жінками або жінками, які годують грудьми;

Опікунські, прийомні, патронатні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу;

Родини, що опікуються дітьми без батьків;

Багатодітні сім'ї;

Сім'ї військовослужбовців.

Для реєстрації на отримання грошової допомоги необхідно мати такі документи:

Паспорт;

Ідентифікаційний номер;

Довідку переселенця;

IBAN банківської карти голови сім'ї;

Свідоцтво про народження дітей;

Посвідчення інвалідності;

Посвідчення про багатодітну родину;

Документи, що підтверджують ваш статус.

Реєстрація на грошову допомогу відбудеться 23 квітня з 11:00 до 14:30 за адресою: проспект Соборний, 143, місто Запоріжжя. Рішення про виплату грошової допомоги прийматиме виключно БФ "Помагаєм".

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