Існує велика кількість грошової допомоги, яка надається українцям. Стало відомо, що благодійний фонд "Помагаєм" реєструє переселенців з Мелітополя, які тепер проживають у Запоріжжі, для отримання грошової допомоги.
Критерії для отримання грошової допомоги від БФ "Помагаєм":
- Сім'ї, чий житловий простір був зруйнований через воєнні дії;
- Родини з одним з батьків та одним або кількома дітьми до 18 років;
- Самотні особи старше 60 років, які опікуються дітьми до 18 років;
- Родини, які втратили родичів під час війни;
- Родини, що мають дітей з інвалідністю;
- Сім'ї з вагітними жінками або жінками, які годують грудьми;
- Опікунські, прийомні, патронатні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу;
- Родини, що опікуються дітьми без батьків;
- Багатодітні сім'ї;
- Сім'ї військовослужбовців.
Для реєстрації на отримання грошової допомоги необхідно мати такі документи:
- Паспорт;
- Ідентифікаційний номер;
- Довідку переселенця;
- IBAN банківської карти голови сім'ї;
- Свідоцтво про народження дітей;
- Посвідчення інвалідності;
- Посвідчення про багатодітну родину;
- Документи, що підтверджують ваш статус.
Реєстрація на грошову допомогу відбудеться 23 квітня з 11:00 до 14:30 за адресою: проспект Соборний, 143, місто Запоріжжя. Рішення про виплату грошової допомоги прийматиме виключно БФ "Помагаєм".
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