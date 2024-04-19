Якщо ви сплатите штраф, ви автоматично визнаєте свою провину і позбавляєтеся права на оскарження покарання.

В Україні все частіше люди оскаржують штрафи за порушення правил паркування. Багато водіїв, які отримали такі стягнення, поспішають їх оплатити, проте це може бути необгрунтовано. Юристи наголошують, що деякі штрафи можуть бути визнані неправомірними.

Українське законодавство передбачає відповідальність за неправильне паркування в заборонених місцях у вигляді штрафу у розмірі 340 гривень. Проте ця сума може збільшуватись до 1445 гривень, якщо ваше транспортне засіб, залишений у неприпустимому місці, перешкоджає руху інших автівок.

Важливо розуміти, що інспектор зобов’язаний оперувати у справі про притягнення водія до відповідальності конкретними доказами. А саме поліцейський має зафіксувати, що ваше авто перебувало в забороненому для паркування місці понад 5 хвилин. Співробітнику поліції також слід довести, що ви не зупинялися в зазначеній локації для посадки або висадки пасажирів, завантаження або вивантаження вантажів.

Якщо в поліції немає таких даних, ви можете безперешкодно оскаржити штраф у суді. Якщо ви оплатите штраф, ви автоматично визнаєте свою вину і втрачаєте право на оскарження покарання.

Нагадаємо, що також грошове покарання передбачено за керування автомобілем у стані алкогольного, наркотичного або під впливом лікарських препаратів, які знижують увагу та швидкість реакції.

Джерело: odinfakt

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