Если вы оплатите штраф, вы автоматически признаете свою вину и лишаетесь права на обжалование наказания.

В Украине все чаще люди оспаривают штрафы за нарушение правил парковки. Многие водители, получившие такие взыскания, спешат их оплатить, однако это может быть необоснованно. Юристы отмечают, что некоторые штрафы могут быть признаны неправомерными.

Украинское законодательство предусматривает ответственность за неправильную парковку в запрещенных местах в виде штрафа в размере 340 гривен. Однако эта сумма может увеличиваться до 1445 гривен, если ваше транспортное средство, оставленное в недопустимом месте, препятствует движению других автомобилей.

Важно понимать, что инспектор обязан оперировать по делу о привлечении водителя к ответственности конкретными подтверждениями. А именно полицейский должен зафиксировать, что ваш автомобиль находился в запрещенном для парковки месте более 5 минут. Сотруднику полиции также следует доказать, что вы не останавливались в указанной локации для посадки или высадки пассажиров, погрузки или выгрузки грузов.

Если у полиции нет данных, вы можете беспрепятственно обжаловать штраф в суде. Если вы оплатите штраф, вы автоматически признаете свою вину и лишаетесь права на обжалование наказания.

Напомним, что также денежное наказание предусмотрено за управление автомобилем в состоянии алкогольного, наркотического или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.

Источник: odinfakt

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