Експерти в галузі технологій розповіли, що робити у разі, якщо ноутбук без видимої причини постійно зависає та не зовсім оновлюється.

У більшості випадків, утримуючи кнопку живлення для перезавантаження ноутбука вручну, він знову почне працювати.

Але якщо проблема повторюється неодноразово, то є певна причина.

У цій статті ми розглянемо кілька варіантів, які ви можете зробити, щоб вирішити цю проблему із зависанням ноутбука раз і назавжди.

Оновлення Windows. Microsoft регулярно випускає оновлення для Windows 11, тому, можливо, вже вирішено проблему. Навіть якщо у вас увімкнено автоматичне оновлення, варто перевірити, чи доступна нова версія:

Відкрийте «Установки» > «Windows Update». Натисніть «Перевірити наявність оновлень» Завантажте та встановіть все, що з'явиться, навіть якщо це не здається вам актуальним.

Якщо цього не станеться автоматично, перезавантажте ноутбук, щоб застосувати зміни.

Оновити драйвери ноутбука. Іноді застарілий драйвер може спричинити проблеми з Windows 11. Більшість із них оновлюються у фоновому режимі, але їх також варто перевірити вручну:

Відкрийте «Установки» > «Windows Update» > «Додаткові параметри». У розділі «Додаткові параметри» виберіть пункт «Необов'язкові оновлення». Натисніть «Оновлення драйверів», щоб розгорнути його. Встановіть прапорці поряд з усіма оновленнями, потім натисніть «Завантажити та встановити». Перезавантажте пристрій, якщо це не буде автоматично.

Видаліть останнє оновлення на ноутбуці. Хоча оновлення може вирішити проблему, воно може бути потенційною причиною. Хорошою новиною є те, що Windows 11 також дозволяє видалити останні оновлення і повернутися до попередньої версії.

Зменшити роздільну здатність екрана ноутбука. Багато портативних пристроїв з Windows 11 не вистачає графічної потужності для виведення у високій роздільній здатності, що може призвести до зависання. Особливо це актуально, якщо ви регулярно підключаєте ноутбук до зовнішніх дисплеїв.

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