Перерахунок сум пенсій для працюючих українських пенсіонерів провадиться з урахуванням стажу, придбаного за останні два роки.

У квітні 654 тисячі працюючих пенсіонерів отримають переглянуті виплати пенсій, враховуючи збільшений стаж. Доплати до пенсій за квітень-травень будуть виплачені у червні. Подробиці про це повідомили у пресслужбі Мінсоцполітики.

Перерахунок сум пенсійних виплат для працюючих пенсіонерів проводиться з урахуванням стажу, набутого за останні два роки. Однак конкретний розмір підвищення пенсій встановлюється індивідуально, залежно від тривалості страхового стажу та розміру заробітної плати.

Виплати збільшених пенсій відбудуться у червні 2024 року, після отримання відомостей про сплату ЄСВ за I квартал до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

У січні 2024 року в Україні налічувалося 10,5 мільйона пенсіонерів, з яких 2,7 мільйона продовжили працювати. Перерахунок пенсій відбувся автоматично, тому ніяких додаткових дій не потрібно.

У травні індексацій пенсійних виплат не передбачено, отже, рівень пенсій залишиться незмінним. Проте деякі українці можуть отримати надбавку за віком згідно з такими розмірами:

від 70 до 74 років – 300 гривень;

від 75 до 79 років – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Ці доплати до пенсій нараховуються пенсіонерам, чия пенсія менша за 10 340,35 гривні.

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