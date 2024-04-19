Перерасчет сумм пенсий для работающих украинских пенсионеров производится с учетом стажа, приобретенного за последние два года.

В апреле 654 тысяч работающих пенсионеров получат пересмотренные выплаты пенсий, учитывая увеличенный стаж. Доплаты к пенсиям за апрель-май будут выплачены в июне. Подробности об этом сообщили в пресс-службе Минсоцполитики .

Перерасчет сумм пенсионных выплат для работающих пенсионеров производится с учетом стажа, приобретенного за последние два года. Однако конкретный размер повышения пенсий устанавливается индивидуально в зависимости от продолжительности страхового стажа и размера заработной платы.

Выплаты увеличенных пенсий состоятся в июне 2024 года после получения сведений об уплате ЕСВ за I квартал в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования.

В январе 2024 года в Украине насчитывалось 10,5 миллионов пенсионеров, из которых 2,7 миллиона продолжили работать. Перерасчет пенсий произошел автоматически, поэтому никаких дополнительных действий не требуется.

В мае индексации пенсионных выплат не предусмотрены, следовательно, уровень пенсий останется неизменным. Однако некоторые украинцы могут получить надбавку по возрасту согласно следующим размерам:

от 70 до 74 лет – 300 гривен;

от 75 до 79 лет – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Эти доплаты к пенсиям начисляются пенсионерам, чья пенсия меньше 10 340,35 гривны.

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