Імпорт сиру в Україну значно зріс, що призвело до затримки зростання продажів вітчизняного сиру. Через посилену конкуренцію з закордонними виробниками, місцеві сировари змушені вдаватися до масових акцій зі знижками ціни, які не завжди є ефективними.

Аналітики прогнозують, що перспективи сироваріння в Україні стають дедалі непевнішими. Вони зазначають: "У найближчій перспективі сири не подешевшають, але акції з великими знижками стануть масовими. І навіть цінові знижки врятують не всіх виробників, адже імпорт сиру зріс".

За словами аналітиків, європейські сири, завдяки своїй низькій ціні, все важче конкурують з вітчизняними на українському ринку. Імпорт твердого, напівжорсткого та білого сиру за перший квартал 2024 року зріс на 12%, тоді як імпорт плавленого сиру зріс на 25%.

У зв'язку зі складнощами з продажами на внутрішньому ринку, українські сировари спробували збільшити експорт, проте з різним успіхом. Експорт напівтвердих сирів у першому кварталі зменшився на 11% порівняно з минулим роком, а продаж напівтвердих сирних продуктів скоротився майже на чверть. Очікується, що в перспективі ситуація з експортом погіршиться ще більше.

Цікаво, що однією з країн, яка активно продає свій сир в Україні, є Польща, де місцеві фермери протестують проти нібито збільшення імпорту української агропродукції, блокуючи кордон: "Польського (і не тільки) сиру на полицях магазинів стає дедалі більше. Можливо, саме з розрахунку на постачання в Україну, поточного року виробництво сиру в Польщі зросло більш ніж на 10%".

Експерти вважають, що значне зростання виробництва в Польщі, яке майже дорівнює об'єму виробництва аналогічних сирів в Україні, повинно насторожити вітчизняних виробників.

Джерело: Infagro

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